MATHIEU, Régis



Grand humaniste habité par le sort du monde et le bien-être des autres, tu as été le phare de tous ceux et celles qui t'ont côtoyé. Flamboyant quand le mal planétaire, l'injustice, le sort des travailleurs et le rouleau compresseur des dictatures faisaient sourdre chez toi la révolte, méditatif et philosophe quand tu cherchais à comprendre l'âme du peuple québécois et les combats perdus qui te déchiraient. Réfugié dans ta bibliothèque, tu voyageais dans des ailleurs où tu retrouvais parfois la légèreté du cœur et ton inoubliable sourire. Collectionneur passionné, tu as offert en héritage les milliers de livres glanés au fil de tes excursions dans les librairies d'où tu revenais comblé. Lorsqu'on te demandait si tu étais triste de voir partir tes joyaux, tu répondais : " Je suis heureux de savoir que ma bibliothèque aura une deuxième vie. " Cela, tu l'as répété jusqu'à la fin, laquelle a été douce grâce à la compassion de la docteure Carole Cyr qui, jeudi le 27 août, t'a aidé à mourir sereinement entre mes bras pour rejoindre tes parents Aimé Mathieu et Jeanne Lacombe, ainsi que ton frère Yvon. Te pleurent tes frères André (Véronique Brisson), Jules et ta sœur Danielle (Marc Reid), ta fille Johanne (Jean-Pierre Leblond), tes petites-filles Myriam (Pier-François Nadeau) et Marielle Carrier et Mia Mathieu Gosselin, tes arrière-petits-enfants, Alex et Antoine Nadeau Carrier, William et Marek Jolin et Michaël Carrier, tes filleules Geneviève Lessard et Marie-Julie Cossette, de même que ton filleul Frédéric Mathieu, tes neveux et nièces et leurs enfants, cousins et cousines, mes enfants, ainsi que la famille Stanton, notamment Danielle et Hervé. Se souviendront aussi de toi, ardent et généreux, tes compagnes et compagnons de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (CSN) où tu t'étais engagé dans les années 70 et 80, comme celles et ceux des vingt-cinq années de lutte au sein du Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau, tes collègues de travail, les étudiants et étudiantes du département de cinéma, ainsi que l'équipe de la Bouquinerie Nouvelle-Chance où tu as consacré, les dernières années, d'innombrables heures à classer et reclasser avec patience les livres usagés. Et tant d'amis et amies avec lesquels tu as tissé des liens parfois depuis l'adolescence. Merci à eux, à Renée Veilleux et Francine Boily pour leur soutien jusque dans tes derniers instants.Va, cher amour ; mon époux que je garde en moi.Julie StantonLes arrangements funéraires ont été laissés aux soins duVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. (190 Rue Dorchester #50, Québec, QC G1K 5Y9). Pour faire un don en ligne : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.