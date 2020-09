QUIRIAULT, Florian



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Florian Quiriault, époux de dame Micheline De Guise. Né à Québec le 18 février 1935, il était le fils de feu dame Rose-Délima Robert et de feu monsieur Alexandre Quiriault. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde midi à 14h.Les cendres seront déposées au cimetière de Courville. Outre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil sa fille Lyne (René Gaboriault); ses petits-enfants: Sara, Mathieu et David; sa soeur Bérangère; ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille De Guise: Rolande (feu Marcel Poulin), Louise (feu Paul Péloquin), Gisèle (feu Luc Plante), Thérèse (Denis Lefèvre), Hélène, Victor (Claude Dufour); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. (Hôtel-Dieu de Québec), Site: www.fondation duchudequebec.org, Tél.: 418-525-4385.Les funérailles sont sous la direction de: