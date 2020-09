MATTEAU, Laurette Lemieux



Au CHSLD de Limoilou, le samedi 5 septembre 2020, est décédée, à l'âge de 91 ans et 9 mois, madame Laurette Lemieux, épouse de feu monsieur Antonio Matteau. Elle était la fille de feu Dollard Lemieux et de feu Marie Rose Roy. Elle demeurait à Limoilou et autrefois à Saint-Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle du:de 12h30 à 13h40.et de là, au cimetière de Saint-Cajetan d'Armagh sous la direction de la maison funéraire:Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Jean et Sylvie et elle était la grand-mère de feu Jonathan. Elle était la soeur de: feu Marie-Berthe (feu Lionel Vallières), feu Rachelle (feu Cyrille Boulanger), feu Robert, Doris (feu Lévis) et Normande. De la famille Matteau, elle était la belle-soeur de: feu Léopold, feu Fernand, feu Lionel, feu Antoinette, feu Lucille et Lorraine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Limoilou pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 2160, rue Cyrille-Duquet, bureau 200, Québec (Québec) G1N 2G3. Formulaires disponibles au salon.