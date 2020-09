SENEY, Eric



À Québec, le 2 septembre 2020, à l'âge de 38 ans, est décédé monsieur Eric Seney, fils de monsieur Alain Seney et de madame Michèle Roy-Seney. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9h30 à 11h.. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa conjointe Camille Umemoto; ses enfants: Agathe, Martine et Délia; son frère et ses soeurs: Véronique (Benoît Sarrazin), Daniel (Amélie Ballabey) et Charlène; ses beaux-parents: Lorne Umemoto et Céline Bergeron; ses beaux-frères et sa belle-soeur: David (Nathalie Ng), Charles et Sara (Christian Dubé) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec: https://www.cpsquebec.ca /faire-un-don/ ou à Deuil-Jeunesse: https://www.deuil-jeunesse.com/faire-un-don