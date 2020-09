HOUDE, Claude



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le jour de son anniversaire le 6 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Claude Houde, époux de madame Marielle Aubé, fils de feu madame Germaine Bélanger et de feu monsieur Henri Houde. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle; sa fille Josée (Marc Lecomte); les fils de Marc: Jimmy (Katia Cauchon) et Tommy (Sara Perreault); ainsi que les enfants de ceux-ci: Loïk, Éliana, Kellyane et Léa Maude; son frère et ses sœurs: feu Yolande (feu Paul-Émile Cantin), Émilien (Bill) et Danielle (Hugues Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubé: feu Auréa (feu Philippe Boissinot), feu Alonzo (feu Irène Dubord), feu Sylvio, feu Godefroy (feu Noëlla Thériault) et Ghislaine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 5ième étage du CHSLD Christ-Roy pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Une équipe formidable.