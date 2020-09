VEILLEUX, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 août 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gaston Veilleux, époux de madame Liliane Gauvin, fils de feu madame Cécile Poulin et de feu monsieur Léopold Veilleux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Léo (Rolande Gilbert), feu Louis, feu Patrick (Gilberte Tremblay), feu Gaby, feu Guy (Brigitte Roy), Laurraine (feu Gérard Lessard), feu Hervé (Yolande Beaupré), Micheline et Lise; son beau-frère : Michel Gauvin (Gabrielle Morand); sa nièce : Julie Gauvin (François Aubé); son petit-neveu et sa petite-nièce : Vincent et Stéphanie Aubé; ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du 3ième étage en Neurologie pour leur grand dévouement, leur soutient et pour les bons soins prodigués à Gaston. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don dédié à la recherche en neuroscience via la fondation de l'Institut neurologique de Montréal Le Neuro.