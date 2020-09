RUEL, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Ruel, époux de feu madame Agathe Leclerc, fils de feu madame Alice Laurencelle et de feu monsieur Louis-Philippe Ruel. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie.Outre sa compagne Yvonne Miron Bourgelas, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Jenny Tyrell), feu Andrée et feu Suzanne; sa petite-fille Mélanie Aubé Ruel (Mauricio Macareno Solis); ses arrière-petits-enfants Gael et Nayeli; ses sœurs et ses frères : Louise, feu Irène, feu Thérèse, feu Pauline, feu Louis Robert, feu Jean Paul, feu Édouard, feu Edgar, feu Raymond ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués à monsieur Ruel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Courriel :info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.