BÉLANGER, Yvonnette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 août 2020, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédée dame Yvonnette Bélanger, épouse de feu Monsieur Gilbert Pelletier. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Guy (Line Mercier), Sylvie (Michel Boutin), Nathalie (Ghislain Blanchet), ses petits-enfants: Christian Pelletier (Audrey Tremblay), Nicolas Pelletier (Émilie Anne Leclerc), Jessica Pelletier (Marc Métivier), David Blanchet (Stéphanie Brochu), Marie-Ève Blanchet (Émile Émond), Mathieu Blanchet (Allyson Cloutier), Jeffrey Boutin (Mylène Pilote) et Jason Boutin, ses arrière-petits-enfants: Malena et Zack Pelletier, Violette et Albert Pelletier, ses frères et soeurs: feu Jean-Yves (Lucille), feu Louisette (feu Robert Dupuis), feu Florent, Pauline (feu Georges Langlois) et Lyne Bélanger, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelletier: feu Fernand (feu Eugénie Ouellet), feu Lucien (feu Jeannine Nadeau), feu Monique (feu Hervé Landry), feu Marcel (Margot Langelier), feu Rollande (Rénald Soucy), Réjean (Micheline Desjardins), Jeannette (feu Yvon Raymond), feu Louisette (feu Guy Picard), Gisèle (Gilles Soucy), Jean-Claude (Ginette Morneau), Gaston (Céline Frenette), Madeleine (André Frève) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis (es). La famille vous accueillera au:à compter de 9h.et de là, les cendres reposeront au columbarium du Complexe Claude Marcoux.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant, le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité.