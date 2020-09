PAGEAU, Réjeanne Roy



Au Centre hospitalier Régional de Trois-Rivières, le 8 août 2020, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Réjeanne Roy, épouse de feu monsieur Léopold Pageau, fille de feu madame Émilia Chamberland et de feu monsieur Amédé Roy. Elle demeurait à Trois-Rivières, autrefois de Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Claire Masson), Lorraine (Alain Fortier), René (Charlotte Côté), Serge (Jocelyne Michaud), Diane (Yvon Laquerre); ses petits-enfants : Caroline, François, Benoit, Marc-André, Anne-Marie, Émilie, Isabelle, Valérie, Audrey et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Félix, Camille, Justine, Charles, Léo, Émile, Tristan, Océane, Samuel et Jade; ses frères: feu Paul-Henri Roy et feu Marcel Roy; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Pageau: feu Yvonne (feu Laurent Boucher), Mariette (feu Edgar Boucher), feu Georges-Henri (feu Paulette Vallée), feu Jean-Guy (feu Suzanne Dumontier), feu Véronique (feu Raymond Brind'Amour), Uldéric (feu Carmelle Bédard), feu Yvon (feu Louise Bernard), Denise (Jean-Marc Garneau) et feu Victorien; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h15.L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel œuvrant au département des Soins Palliatif de l'Hôpital Sainte-Marie de Trois- Rivières ainsi que celui du Pavillon Rigaud des Résidences du Manoir de Trois-Rivières, pour les bons soins, le dévouement et le réconfort prodigués à notre mère durant ses dernières années de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca ou à la Fondation InterVal du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, 3255 Rue Foucher, Trois-Rivières, QC G8Z 1M6, Téléphone : (819) 379-7732