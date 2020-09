FISET, Sébastien



Au soins palliatifs de l'I.U.S.M.Q., suite à un cancer de leucémie aiguë, à Québec, le 1er septembre 2020, à l'âge de 39 ans, est décédé monsieur Sébastien Fiset. Né à Québec, le 22 août 1981, il était le fils de feu monsieur Yvon Fiset et dame Linda Deguise. Il demeurait à Québec.Outre sa mère Linda (Claude Parent), monsieur laisse dans le deuil sa marraine Francine Frigault; son parrain Michel Fournier; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Les proches remercient la famille SIM groupe #4 pour le soutien apporté à Sébastien dans les deux dernières années et tout le personnel des soins palliatifs de l'I.U.S.M.Q. pour leur humanité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CERVO. Site fondationcervo.com, tél.: 418 663-5155. Les Funérailles sont sous la direction de: