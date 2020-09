BARBEAU, Rose-Anna Hudon



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 3 août 2020, est décédée à l'âge de 89 ans et 1 mois, dame Rose-Anna Hudon, épouse en premières noces de feu Philippe Barbeau et en secondes noces de monsieur Fernand Barbeau. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Hudon et de feu Alice Garon et la fille adoptive de feu Albertine Le Gros et de feu Lionel Hudon. Elle demeurait autrefois à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesau, de 14 h à 15 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé M. Fernand Barbeau; ses enfants adoptifs: Martine (Alain Dionne), Huguette (feu Jean-Pierre Bourrassa), Gaétane (Daniel Mathieu), Brigitte (Pierre Blanchet), Danielle (Jacques Lizotte); ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Antonio (feu Marie-Alice Chamberland), feu Marguerite-Marie (feu Albert Chamberland), feu Lomer (feu Jeanne-D'Arc Lagacé), feu Jeanne-D'Arc (feu Charles Gagnon), feu Camille (feu Marthe Blackburn), feu Wilhelmine (feu René Lemieux), Sr Marie-Ange (C.S.D.P), Florent (feu Marguerite Chamberland, feu Marie-Reine Hudon), Madeleine (feu Alphonse Chamberland), Jean-Paul (feu Claire Simard, Diane Michaud); et de la famille Barbeau, elle était également la belle-soeur de: feu Philippe (feu Yvette Paradis), feu Jean-Paul (feu Yvette Landry), Thérèse (Léopold Alexandre), Rachel (feu Raymond Lévesque), feu Bertrand (feu Sylvia Morel), Anne-Marie (feu Guy Bergeron), feu Thomas (Denise Lajoie), feu Alberta (Jean-Louis Bossé), Jeannine (Raymond Pelletier), René (Carmen Buissière). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel de la Résidence Hélène- Lavoie et ceux de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, www.fondationhndf.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.