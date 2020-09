GALARNEAU, Jean-Marc



Au CHUL, Québec, le 25 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Galarneau. Né à Québec, le 9 janvier 1930, il était le fils de feu dame Yvonne Hardy et de feu monsieur Armand Galarneau. Il demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 10h à 10h50.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Pierrette, monsieur Galarneau laisse dans le deuil ses filles: Linda (Martin Bilodeau) et Suzanne (Bernard Soucy); ses petits-enfants: Geneviève et Julie Bilodeau, Kim et Rock Soucy; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Mathis, Laurie-Anne, Sarah-Ève, Kaliah; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: André (Camille Fortin), Yves (Huguette Godin), Huguette, Marthe (feu Girard Tanguay), Lise, Louise (Roland Lavoie); de la famille Turgeon: Réjeanne (feu Henri Lévesque), Bibiane (Lucien Nadeau), Nicole (André Marchand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs du CHUL pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418-527-4294, site: www.societealzheimerdequebec.comLes funérailles sont sous la direction de: