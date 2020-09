LAROCHELLE

Réjeanne Laflamme



Après 51 ans de belles années de mariage remplies d'amour, je te laisse maintenant te reposer.Ton mari qui t'aimera toujoursÀ l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 septembre 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée entourée de l'amour des siens madame Réjeanne Laflamme, épouse de monsieur Claude Larochelle. Elle était la fille de feu Sauveur Laflamme et de feu Laura Matteau. Elle demeurait à Lévis, native de Buckland.La famille recevra les condoléances aude 11h à 14h15,et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière paroissial de Buckland. Elle laisse dans le deuil son époux, ses filles : Nancy (Dominic Brie) et Julie (Steve Bernier); ses petits-enfants : Roxanne et Jolyann, Alexandra, Jade et Carolanne. Elle était la sœur de : feu Évangéliste (feu Aline Vallières), feu Jeannette (feu Armand Drolet), feu Carmelle, Pauline (feu Félix Boutin), Gilles (Marie-Paule Breton) et Denis (Jacqueline Boucher). De la famille Larochelle, elle était la belle-sœur de : feu Évariste " surnommé Eddy " (feu Bibiane Couture), Cécile (feu Jack Newson), Côme (feu Élizabeth Couture), Placide (Madeleine Demers), Céline et feu Jean-Marc (Diane Grondin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à toute l'équipe de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Également la famille remercie madame Hélène Roy (membre bénévole Albatros) pour son dévouement et sa constante délicatesse. Merci sincère au personnel des soins à domicile du CLSC de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au secteur de soins (dialyse), 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, en ligne au (https://fhdl.ca/faire-un-don/). La direction des funérailles a été confiée à la la Maison funéraire :