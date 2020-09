GAGNON, Germain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Germain Gagnon, époux de feu Mme Georgette Blanchet. Il demeurait à Sainte-Marie.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Michel (Isabelle Dion) et Lucie (Yves Fortin); ses petits-enfants: Philippe Gagnon (Ann-Marie Poulin-Gagnon), Alexandre Gagnon (Vincent Giguère) et Sandrine Garceau (Vincent Chouinard); son arrière-petite-fille: Violette Gagnon, son beau-frère: Maurice Blanchet (feu Nicole Larochelle). Il est allé rejoindre son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille remercie Mme Karine Laprise, le personnel du Château Sainte-Marie ainsi que celui du département de gériatrie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et attentions prodigués envers note père Germain. Dons suggérés : Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/