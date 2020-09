BASTIEN, Josette



Au centre d'hébergement d'Assise, le 4 août 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée dame Josette Bastien, épouse de feu monsieur Romain Villeneuve, fille de feu dame Olive Mc Kinley et de feu monsieur Marcel Bastien. Elle demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 17h et de 19h à 21h.et de là au columbarium du cimetière de Wendake.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lisette Villeneuve, Yolande Villeneuve (Réal Laflèche), Michel Villeneuve, France Villeneuve (Charles Forest), Marthe Villeneuve (Daniel Gardner); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Heather (feu Léonard Brideau), feu Ludger (feu Charlotte Schulte), Elizabeth (Fernand Ste-Marie), Michelle (feu Marcel Bédard), Hélène (Dave Bender). Elle laisse également dans le deuil, ses filleuls: François Ste-Marie et Claudelle Arbour, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Villeneuve et Laberge, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Daniel Lamontagne pour ses bons soins. Un sincère remerciement au personnel de 2e et du 5e étage du centre d'hébergement d'Assise, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement St-Jean Eudes inc., (pour le centre d'hébergement d'Assise), 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 7J5, tél. : 418 627-1124, poste 1228, site Internet : https://www.chsje.qc.ca/fondation.htm ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc.: (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com