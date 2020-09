TREMBLAY, Anita



C'est à son domicile, le 24 août 2020, dans la dignité, la paix et la sérénité que, madame Anita (Atina) Tremblay, fille de dame Lucia Lajeunesse et de feu monsieur Roger Tremblay a pris son envol. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pérade.Son amour, sa force et son courage continueront de vibrer en ses enfants : Eryck (Natalie), Isabelle (François) et Jean-Phylippe (Ariane); ses petits-enfants : Marie-Félix, Mikaël, Amélie, Steven, Keven, Joliane, Maeva et Jade, ainsi que ses sept arrière-petits-enfants. Elle restera dans le cœur de sa mère, Lucia, de son frère et ses sœurs : Jean-Paul (Gabrielle), Hélène (Gérald), Diane (Robert), Irène (Sylvestre) et Line, ainsi que sa sœur de cœur Lizette. Elle aura également marqué la vie de ses nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis, pour lesquelles elle demeurera une inspiration. La famille tient à remercier pour leurs bons soins le Dr. Joël Lavoie, ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de la Vallée de la Batiscan, notamment les infirmières Anne-Marie Hétu et Émilie Roof… Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos sourires et votre humanité.Parents et ami(e) sont invités à offrir leur soutien à la famille, partager leurs souvenirs et rendre hommage à sa vie, aule dimanche 13 septembre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30. Prenez note que, selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux et que la famille disposera ultérieurement de ses cendres en toute intimité.