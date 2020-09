BISSONNETTE, Phyllis



À la résidence l'Oasis de St-Damien, entourée de bons soins, est décédée le 15 juin 2020 à l'âge de 83 ans madame Phyllis Bissonnette. Elle était la fille de feu Léon Bissonnette et de feu Nellie Doyle. Elle habitait à St-Malachie.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre ses frères : Malcolm (feu Iris O'Farrell), Gordon et sa sœur Muriel (feu Roland Corriveau). Elle laisse dans le deuil ses nièces et son neveu qu'elle considérait comme ses enfants : Linda Bissonnette (Roger Gaudreault), Lorraine Corriveau (Simon Leblanc), Serge Corriveau (Francine Marquis) et Carolle Corriveau. Elle rejoint ses neveux Nelson Corriveau et Donald Bissonnette. De nombreux cousins, cousines et ami(e)s gardent un bon souvenir de Phyllis. Nous tenons à souligner les bons soins apportés par le personnel du 3e étage de l'Oasis de St-Damien et des intervenants du CLSC de St-Lazare.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.Madame Bissonnette a été confiée pour crémation à la