LAROSE, Yvonne Brochu



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 2 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Yvonne Brochu, épouse de feu monsieur Patrick Larose, fille de feu Arthur Brochu et de feu Albertine Bégin. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joanne (Jacinthe Dussault), Claude (Normande Turcotte), Mario, feu Réjean, Sylvie et Yves (Karine Girard); ses petits-enfants: Vicky (François Dorval), Régis (Sandra St-Jean), Noëlyn, Alexandre (Karine Gagnon), Dave (Anne-Sophie Jacques), Anthony, Tommy (Mylène Boutin) et Patrick-Olivier; ses arrière-petits-enfants: William, Dalia, Jordan, Alycia et Tom; ses frères et soeurs: feu Joseph (feu Marie Drouin), feu Clarida (feu Alphonse Larose), feu Amédée (feu Yvette Buteau), feu Adélard (feu Juliette Lambert), feu Marie-Anne (feu Alfred Bouffard), feu Elmire (feu Émile Blais), feu Albert (Lucienne Vachon), feu Hervé (Irène Plante (Magella Châtigny)), feu André, feu Marie-Thérèse et feu Alexandre (Juliette Rancourt); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Larose: Antoine (feu Beverly Leong), Laurette, feu Rock (feu Marielle Drouin), feu Isidore, Ephrem (feu Angèle Croteau) et Marie (Denis Vallières); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/ pages/faire-un-don.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. La famille vous accueillera aude 8h30 à 10h45.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction de la maison