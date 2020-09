PARADIS, Louise



Au CHSLD Saint-Antoine, le 6 août 2020 est décédée madame Louise Paradis, fille de feu Yvette Levesque et de feu Léopold Paradis. Selon ses dernières volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan Bédard (Dany Lemay) et Nancy Roy (Steve Asselin); son petit-fils Alexandre Lemay Bédard (Joannie Vallières); ses arrière-petits-enfants: Enzo et Mila Lemay Bédard; ses frères et sœurs: Claudette (Guy Villeneuve), Andrée (Marcel Dumas, Lucien Parent), feu Léopold (Huguette Groleau), Ginette (Huguette Lafond), feu Diane (feu Raynald Roy) et Robert (Monique Boulay); sa filleule Marie- Claude Paradis; ses tantes, neveux, cousins, cousines et amis. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tous ceux et celles qui ont si bien pris soin d'elle au CHSLD Saint-Antoine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666.https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr