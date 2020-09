BÉDARD, Roger



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 7 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Roger Bédard, époux de dame Thérèse Sanfaçon. Il était le fils de feu dame Albertine Renaud et feu Roméo Bédard. Il demeurait dans l'arrondissement de Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse; ses enfants: François (Sylvie Saillant) et Julie (Sylvain Roy); ses deux petites-filles qu'il affectionnait tout particulièrement: Camille et Pénélope; ses frères et sœurs: Jean-Paul (Lucille Boyte), Solange, Pierrette (feu Claude Cauchon), Denise (René Beaudoin), Huguette (David Lincoln), Marcel (Claire Simard), feu Pauline (feu Fidèle Pelletier), Michel (Lucie Cloutier), Marc-André (Francine Leblanc) et René; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sanfaçon: feu Marc-André (Marguerite Martel), Jean-Paul (Pierrette Donaldson), feu Raymonde (feu André Lockwell), feu Robert (feu Madeleine Garneau), Mariette (Gilles Garneau), René (Claudette Fréchette), Louise (Michel Brochu) et Michel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHU de Québec, CLSC La Source et du Centre d'hébergement de Charlesbourg, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.