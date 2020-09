PLAMONDON, Micheline Chamberland

PLAMONDON,

À son domicile, le 4 mars 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Micheline Chamberland, épouse de monsieur André Plamondon. Elle était la fille de dame Éliane Arial et de monsieur Théophile Chamberland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, ses enfants: Martin (Nancy Laverdiere) et Alain (Mélanie Beaumont); son frère Patrice (Louise Plamondon); ses sœurs Lise et Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisette (René Picard), Claude, Marcel (Martine Thibodeau), Denise (Roland Durand), feu Denis (Lise Germain), Roger (France Fortier), feu Daniel (feu Lise Trudel) et Michelle (Raynald Tomway); ses petits-enfants: Alexandre, Jennyfer, Gabriel, Mathieu, Olivier, Xavier et William; ses arrière-petits-enfants : Liam et Lukas; sa grande amie Ginette Renaud (Donald Côté) ainsi que ses neveux, nièces, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Andrée et Thérèse du CLSC de Limoilou et le personnel du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec,QC G1L 3L5, Tél. : (418) 525-4385.