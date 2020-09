LÉTOURNEAU, Gary



Dans le confort de son domicile, le 11 avril 2020, entouré de son épouse et de ses enfants, nous a quittés à l'âge de 69 ans, Gary Létourneau, fils de feu Marjorie MacDonald et de feu Jean-Robert Létourneau. Il demeurait à Québec.le vendredi 18 septembre 2020 de 17 h 30 à 20 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Michelle Boivin; ses enfants: Mélanie, Claudia (Lionel Collin), Allison et Cory (Marie Dominique Gravel); son frère et ses sœurs: Robert, Patricia (feu Rénald Mainguy), Élizabeth (Louis Bélanger), et Lorraine (feu Claude Langlois); son beau-père Germain Boivin (feu Jeanne d'Arc Bluteau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles (Louisette Desbiens), Sylvie, Marie-Claude, Bruno, Luc (Lina Côté) et Gaétan, ses neveux et nièces : Patrick, Mathieu, Sarah-Maude, Marie-Ève, Marie-Joëlle, Martina et Chiara, ses cousins et cousines, ses amis et anciens collègues du Ministère du Revenu du Québec, ainsi que son groupe de quilles. Un merci spécial à Dre Mathilde Barbeau et Dr André Blais, au personnel soignant du CLSC Haute-Ville (Les Rivières) de même qu'à ses anges gardiens Martine et Catherine pour les excellents soins prodigués. Gary était un homme exceptionnel, son souvenir nous accompagne tous les jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, 205 Horton St E, suite 203, London (Ontario), N6B 1K7, 1-800-265-5106.