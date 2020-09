RUEL, Andrée



À l'Hôpital St-Sacrement, le 15 mars 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Andrée Ruel, fille de feu madame Agathe Leclerc et de feu monsieur Jacques Ruel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie.Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Jean (Jenny Tyrell) et feu Suzanne; la compagne de son père Mme Yvonne Miron Bourgelas; sa nièce Mélanie Aubé Ruel (Mauricio Macareno Solis) et ses enfants Gael et Nayeli; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Le Noël du Bonheur, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, QC Courriel : info@noeldubonheur.com Site web : www.noeldubonheur.com Des formulaires seront disponibles sur place.