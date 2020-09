SIMARD, Mélanie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 avril 2020, à l'âge de 42 ans, est décédée dame Mélanie Simard, fille de M. Marcel Simard et de dame Ginette Boucher. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.et là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil outre ses parents: sa sœur Julie (Jean-Michel Paquet); ses oncles et tantes: Nicole (feu Jacques Goulet), Lise (Yvan Grenier), Monique (Michel Gosselin), Yvon (Michelle Genest), Denis (Cécile Pérusse); de la famille Boucher: Nicole (Jean Quirion), Louise, Diane (Roger St-Onge); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un gros merci au Dr Leblanc et son équipe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org