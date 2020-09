DE MONTIGNY Gervaise Provençal

DE MONTIGNY

À l'Hôpital de Chauveau, le 21 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Gervaise Provençal, épouse de monsieur Pierre De Montigny, fille de feu dame Amanda Morin et de feu monsieur Alphonse Provençal. Native de Magog, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 45.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre, ses enfants: Chantale (Daniel Desroches) et Jean; ses petites-filles: Geneviève (Nicolas Roy) et Isabelle; sa belle-famille; Cécile, Rita et Roger; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis. Elle est allée rejoindre sa sœur Gaétane (Gilles Pelletier) et les membres de sa belle-famille: Armand, Simone (Charles Boudreau), Anne-Marie, Maurice, Fernande, Rose-Hélène, Jeannine, Élise, Gérard, Adrien (Georgette Boudreau) et Joseph (Rita Paradis). La famille tient à remercier tout particulièrement Georgette et Florence qui l'ont accompagnée au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.