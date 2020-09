MARANDA, Patricia



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 29 août 2020, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Patricia Maranda, fille de feu Edouard Maranda et de feu Angélina Caron. Elle demeurait à Saint-Georges. Madame Patricia Maranda sera exposée à la résidence funérairele vendredi 11 septembre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 11h.et de là, au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière l'Assomption. Elle était la soeur de: feu Eddy Maranda (feu Marthe Boulet), Priscilla Maranda (Jacques Laliberté), feu Lisette Maranda, feu Maurice Maranda (Dorothée Giguère), Louis-Gérard Maranda dit Jos-Louis (feu Ruth Perras), Ginette Maranda (Guimond Morin). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Karine Morin (Philippe Bélanger) ainsi que de nombreux neveux et nièces: Pierre Maranda (Dany Vachon), Francine Maranda, Hélène Maranda (René Poulin), Denis Maranda (Jean-Louis Arrouays), Pierre Laliberté (Michèle Carrier), Claude Laliberté (Philippe Tahmazian), Êve Maranda (Joe Pruneau), Sabrina Maranda, Geneviève Maranda, Pascale Maranda (Martin Dignard), Johanne Maranda. Elle laisse également dans le deuil ses petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et ami(es). Un merci spécial au personnel du 1er étage de l'Hôpital de St-Georges et à une amie chère Madeleine Caouette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.