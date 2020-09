DELAGE, Gilles



À la résidence Groupe Champlain site Chanoine-Audet de Lévis, le 8 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Delage, il est enfin parti rejoindre sa Loulou adorée décédée en février 2019. Il était l'époux de feu Louisette Villeneuve, fils de feu Georges Delage et de feu Juliette Bélanger. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle et Benoit; son petit-fils Pascal; son frère et ses soeurs: feu Colette (Gérard Duguay), feu Adrien (Claudette Lachance), Micheline et Nicole ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Villeneuve: feu Jeanette (feu Gérard Boutet), feu Laurette (feu Gaston Gauvin), feu Magella (Rita Villeneuve), feu Yolande (feu Camille Laroche), feu René (Jacqueline Fortier) et feu Gaston (Clémence Olivier). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Delage, Gauvin, Villeneuve et Laroche, ses cousins et ses cousines des familles Bélanger et Breton, d'autres parents et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances au:de 9h à 11h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des résidences suivantes: Chanoine-Audet (2020), l'Hôpital Général de Québec (2019-2020) et la résidence Le Laurentien de Québec, Charlesbourg (2018-2019) pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Delage. Un merci particulier pour le personnel de l'unité 250 et leurs bénévoles de l'Hôpital Général de Québec. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maladies du cœur et de l'AVC. (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, QC G2J 1B8).Pour rendre hommage à M. Delage, nous vous invitons à visiter notre site internet: