VEILLEUX, Michel



À La Maison d'Hélène, le 21 août 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Michel Veilleux, époux de madame Ginette Ringuette, fils de feu madame Henriette Côté et de feu monsieur Georges Veilleux. Il demeurait à Notre-Dame-Du-Rosaire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Sandra (Eric Deschênes) et Jamie (François Hamel); ses petits-enfants : Maïka, Alysson, Charles et Olivier; le fils de son épouse Guillaume (Vickie Giroux) et leur fille Rose; son frère et sa sœur : Christian (Danielle Morin) et Lynda (Guy Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, Tél. : 418-241-2666, Site internet :www.lamaisondhelene.orgDes formulaires seront disponibles sur place.