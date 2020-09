LEROUX, Jean-Pierre



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean-Pierre Leroux, le 14 août 2020, à l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Fils de feu René Noël Leroux et de feu Laurianna Proulx. Il demeurait à Québec (Sainte-Foy).La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Blais; ses filles: Jacqueline (Joël Bentz), Marielle (feu Marcelo Suñol) et Johanne; ses frères: feu Robert et Jacques; ses sœurs: feu Sergine et Renée; ses petits-enfants: Flora, Cédric, Nathan, Léa et Isabelle; ainsi que ses amis: Henri, Robert et Michel, avec qui il jouait aux cartes et discutait et les membres de la chorale Intermezzo à laquelle il contribuait sa belle voix de basse depuis plus de 20 ans. Issu d'un milieu ouvrier, Jean-Pierre a fait un cours classique au Collège St-Laurent, des études d'ingénieur à l'École Polytechnique et une maîtrise en sismologie à l'Université Laval. Il a fait carrière au Ministère des Transports du Québec, auprès de collègues qu'il appréciait beaucoup. C'est à travers cet emploi qu'il a visité une multitude de racoins du Québec. Jean-Pierre Leroux était un homme de science cultivé et ouvert d'esprit qui pouvait discuter de philosophes de la Grèce antique, de musique, de football canadien et américain et de La Petite Vie dans la même conversation. Il était ricaneur et trouvait de l'humour dans des situations difficiles. Jean-Pierre Leroux est de ces personnes qui rendent ce monde agréable à y séjourner par leur seule présence. " Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. " Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec.