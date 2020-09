TREMBLAY, Simone



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 avril 2020, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée madame Simone Tremblay, conjointe de feu monsieur Jean-Yves Simard, fille de feu madame Irma Gilbert et de feu monsieur Cyr Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 14h à 15h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Rosaline (feu Marc Mongeau), feu Blandine (feu Léonard Comeau), feu Thérèse (feu Laurent Dufour), Gisèle, Jacqueline (feu Claude Lefebvre), Rita (feu Dominique Afonso), feu Paul-Henri (feu Colombe Drapeau), Christiane (Yvon Céré), André (Micheline Poirier), feu Marcel (feu Mélanie Leclerc), feu Cyrille (Nicole Paré), feu Pauline (feu André Villeneuve) et Jacques (Lucie Corriveau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus.