RUEL, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Denis Ruel, époux de madame Jacqueline Langlois, fils de feu monsieur Laurent Ruel et de feu madame Blandine Brouard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Ghislain Jacques), Stéphane (Isabelle Boutin) et Guillaume (Catherine Guillemette); ses petits-enfants: Coralie (Antoine Rochette), Marie-Soleil, Julien, Daphnée, William et Mélodie; sa soeur feu Rollande, son frère Pierre (Diane Béland); sa belle-mère Béatrice Bissonnette (feu Lucien Langlois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langlois: Céline, Jacques (Martine Royer), Claude, Laurain (Jocelyne Lemieux) et Réal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.