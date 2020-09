BOIVIN, Soeur Thérèse



À la Maison Louise-Elisabeth de Lévis, le 3 septembre 2020, est décédée soeur Thérèse Boivin (en religion soeur Alexis-du-Rosaire), soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 93 ans dont 67 ans de vie religieuse, fille de feu dame Alexina Vallière et de feu Rosario Boivin. Elle était native de Saint-Rock, Québec. Elle laisse dans le deuil, les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées; son frère Joseph (feu Cécile Paquet); ses belles-soeurs: Alberte Grenier (feu Rosaire) et Pauline Roberge (feu Maurice). Elle était la soeur de feu Cécile (feu Paul-Émile Corriveau), feu Diana (feu Paul-André Robitaille), feu Jeanne d'Arc (feu Lauréat L'Heureux), feu Paul-Alfred (feu Georgette Dufresne), feu Donat (feu Thérèse Gingras), feu Rosaire (Alberte Grenier), Joseph (feu Cécile Paquet), feu Maurice (Pauline Roberge), feu Bibiane, feu Jean-Paul (feu Raymonde Grenier), feu Anne-Marie (feu Roland Duchesneau), feu Laval, feu Pauline et feu Juliette. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et ses amis.Les coordonnées vous seront données plus tard.