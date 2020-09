LESSARD, Ginette



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré (aux soins palliatifs), le 29 août 2020, à l'âge de 64 ans et 11 mois, est décédée madame Ginette Lessard. Elle était la fille de feu madame Julienne Lessard et de feu monsieur Georges Lessard. Elle demeurait à Québec autrefois de Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16 h 30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Caty (Carl Caron), Mélanie (Sylvio Dupont); ses petits-enfants: Pierre-Olivier et Aryann Meunier, Sébastien et Stéphanie Morin Pichette, Maïka et feu Angéla Dupont; ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jean-Marc (Jeannette Pouliot), Jacqueline (Réal Coulombe), feu Raymond, Paul- André, Murielle (Isidore Letarte), le père de ses filles Camille Pichette et ses enfants: feu Mario, Raynald, Nancy (Réjean Laroche) et Stéphane; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, amis (es) et collègues de travail, un gros merci à notre soeur Nancy Pichette pour son soutien et son écoute. Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue Beauregard, Beaupré, (Québec) G0A 1E0