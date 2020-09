PELLETIER, Paul-Étienne



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 2 janvier 2020, est décédé à l'âge de 97 ans et 10 mois Monsieur Paul-Étienne Pelletier, conjoint de Madame Lucille Massé, fils de feu Yvonne Bélanger et feu Henri Pelletier, natif de Kamouraska, autrefois de La Pocatière, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera parents et amis aude 13h à 15h etIl laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Lise Hébert), Michel (Rey-Jane Théberge), Yvon (Jacynthe Gonthier), Gilles (Cécile Grenier), Lynda (Albany Méthot), six petits-enfants: Pascal, Frédéric, Simon, Maxime, Étienne, Rémi et Alexandre de même que 16 arrière-petits enfants, ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Paulette Caron), feu Marcel (Carmel Blanchet), feu Gabriel (Gisèle Gauthier), feu Cécile (feu Gordon K.Lowe), feu Irène (feu Patrick Richard), feu Léo (Camilla Chouinard), feu Georges (Hélène Michaud), Lise (Nicole Clermont), Guy (Nicole Désilets), Jeanette (Jean-Guy Laforest), Euloge (Pierrette Reid), Robert (Diane Beaulieu), feu Lauraine (Bruno Lalonde); ses beaux-frères et belles sœurs Massé: feu Albert (feu Lucie Dionne), feu René (feu Émilia Pelletier), feu Roger (feu Aliette Moreau), feu Charles (feu Monique Laplante), feu Simone (feu Eusèbe Moreau), Pauline (feu Léo Moreau), feu Roland (Louisette Lebel), feu Fernand (feu Rita Laplante), feu Laurette (feu Marielle Brisson) et feu Émile. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents ainsi que les amis des familles Pelletier et Massé. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués au cours des derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, QC, H3G 1R4, 1-800-567-8563 ou à la Fondation Cité Joie, 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport, QC G3B 1C6 (418) 849-7183, fondation@citéjoie.com.