CARRIER, Patrick



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 25 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Patrick Carrier. Il était le fils de feu M. Georges Carrier et de feu Mme Lucienne Nadeau. Il demeurait à Scott. La famille vous accueillera auLe vendredi 11 septembre 2020 de 19h à 21h, le samedi 12 septembre 2020 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil son amie de cœur: Anita Boucher, ses enfants: Gina (Richard Giguère), Johnny (Sylvie Perreault) et Manon (Claude Gilbert); ses petits-enfants adorés: Pier-Olivier (Lyse-Andrée Maheux), Mathieu (Andrée-Anne Chabot), Samuel, Shany, Rébéka (Philippe Faucher); ainsi que les enfants de Claude, conjoint de Manon, Maude et Antoine; ses arrière-petits-enfants: Flavie et Zack Giguère; ses sœurs et son frère: Aline (feu Armand Bélanger), Ginette (feu Gilles Drouin), Priscille (Max Frey), Réjean (Édithe Marcoux), feu Julie (feu Michel Boulay), Yolande (feu Jocelyn Lessard) et les membres des familles Simard et Boucher. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants, Yolande Simard (Mimi) et ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Les enfants de son amie de cœur Anita: Martin, Karine, Mélanie et leurs enfants, plus particulièrement Xander. La famille remercie particulièrement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués, les attentions et leur dévouement envers leur père Patrick. Dons suggérés: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: https://iucpq.qc.ca/ Société Alzheimer Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/