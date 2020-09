GUIMONT, Noella



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mars 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Noella Guimont, fille de feu madame Bertha Paré et de feu monsieur Arthur Guimont. Elle demeurait à Saint-Gervais.Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants, Roland Légaré; ses enfants : Carole (Marc Colin), Dany (France Laroche) et Pierre; ses petits-enfants : Billy-Jim, Judy-Ann (Pierre Beauchesne), David et Jérémie; ses arrière-petits-enfants : Samuel et Tom; ses frères et sœurs : Bertrand, Cyrilla, Monique, Marie, Oscar (Réjeanne Dutil), Berthe, Pierrette, Jocelyn, Gérald (Lyne Clavet), Lorainne, Marjolaine, Marcel et Roland (Carole Langlois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Un merci tout particulier au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tout cet amour donné à bien prendre soin des gens en fin de vie.