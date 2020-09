CÔTÉ, Michel



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Michel survenu à Québec, le 30 juin 2020, à l'âge de 69 ans. Il était le fils de Barbara Hanrahan et de feu Jean-Pierre Côté.Il laisse dans le deuil ses fils: Sébastien et Frédéric (Sybille Merhou); leur mère Camille Ouellet (Rosaire Dauphin); sa soeur Louise, son frère Jean (Marie Lamontagne), son neveu et ses nièces. Il était également le frère de feu Andrée Côté (feu Jean-Guy Brouillette).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, Rue Saint-Paul, Québec (Qc) G1K 3X3, (418) 694-9316.