MARCOUX, Marie-Claire

Labrecque



Au CHSLD de Lévis, le 26 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie-Claire Labrecque, épouse de feu monsieur Claude Marcoux, fille de feu madame Hénédine Brochu et de feu monsieur Adélard Labrecque. Elle demeurait à Lévis.Elle était la soeur de: feu Robert (feu Rose Dumas), feu Béatrice (feu Télesphore Gareau), feu Yvette (feu Télesphore Léveillé), feu Roger (feu Rachel D'amours), feu Edouard (feu Solange Garneau), feu Albert, feu Thérèse (feu Roland Gagné), feu Roland (feu Simone Labbé), feu Cécile (feu Robert Breton), feu Denise (feu Valois Bourget), Lise, feu André (Micheline Dontigny) et Claude (Martine Lavoie). Elle était la belle-sœur de (famille Marcoux): feu Madeleine (feu Harry McCarty), feu Roger, feu Simone (feu Jean-Marie Paradis), Laurette (feu Roméo Fournier), feu Gisèle (feu Jean-Paul Morissette), Fernande (feu Gilles Higgins), Pauline (feu André Dorval), Cécile (feu Claude Bernier), feu Rita (feu Jean-Marie-Malenfant), Michel (Jocelyne Couillard) et Pierre (Marie Deschambault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Lévis.