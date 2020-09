DESCHÊNES, Roland



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 2 septembre 2020, est décédé monsieur Roland Deschênes, fils de feu Eugénie Tanguay et de feu Joseph-Auguste Deschênes. Il demeurait à Québec.Il a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au Cimetière St-Charles le samedi 12 septembre 2020 à 9 heures. Il laisse dans le deuil son frère Denis (Marcelle Bertrand); ses belles-soeurs: Lucille Juneau (feu Dominique) et Madeleine Guay (feu Michel). Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs décédé(e)s: Aimé (Thérèse Langlois), Valmont, Léonard (Rita Lechasseur), Simone (Paul-Émile Desjardins), Jean-Marie, Fernande (Jean-Charles Boutin), Jacqueline (Maurice Paradis), Évangéline (David Sr. Desjardins), Thérèse (Raymond-Marie Filion), Ernest, Lise (Gaétan Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces. Il laisse aussi dans le deuil ses ami(e)s monsieur Alain Gagnon ainsi que son épouse madame France Néron et monsieur Yves Blouin. Repose en paix avec tout ton monde Roland. Merci pour les bons moments que nous avons vécus depuis les dernières années, les fous rires et les rires aux larmes des situations. Romy (Bé) se joint à moi pour te dire que notre quotidien vient de changer, mais tu veilleras sur nous (surtout sur Bé). Bon voyage! Monique et Romy xx. Un merci spécial à Françoise Bergeron pour ses bons soins. Merci aussi au personnel de la Résidence Sainte-Marguerite de Notre-Dame (Résidence Anna). Remerciements sincères au Dr Jean-François Julien pour sa grande disponibilité et son empathie. Merci aussi au Dr Deblois et à la Dre Boudreault de l'Hôpital Saint-Sacrement.