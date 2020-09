DESCHAMPS, Claudette Bérubé



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 17 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Claudette Bérubé, épouse de feu monsieur Jean-Claude Deschamps. Née à Cabano, le 24 avril 1938, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Coubron et de feu monsieur Joseph V. Bérubé. Elle demeurait à Québec arr. Beauport., les membres de la famille recevront les condoléances auà compter de 9h.. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Mélanie Berthiaume), Doris (Allen Mimeault), Martin (Fanny G. Mailhot); ses petits-enfants: Jean-Philippe, Claudine (Pierre-Alexandre Jacques), Ivanna, Jessie, Alex, Sara; ses arrière-petits-enfants: Emy-Jade, Anaève, Elliot; tous les membres des familles Bérubé et Deschamps ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, Tél.: 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de