CANTIN, Louisette



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 14 août 2020, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédée madame Louisette Cantin, épouse de feu monsieur Raymond-Marie Beaupré, fille de feu madame Béatrice Côté et de feu monsieur Louis Cantin. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances au, de 9h à 11h.La mise en terre suivra au Cimetière de St-Augustin-de-Desmaures. Elle laisse dans le deuil son ami de longue date Jean-Marie Ratté, sa belle-soeur Huguette Leclerc Cantin, son beau-frère Claude Beaupré, son filleul François Beaupré, une amie de toujours Paule Mailly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: Raymond, Léopold, Victorien, André et Eugène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec, téléphone: 418-527-0075, courriel: information@ prqca.ca, site web: www.prqca.ca. et à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, télécopieur: 418-683-4617, courriel: araymond@quebec.cancer.ca, www.cancer.ca