PARENT Angéline (Angie)



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 17 août 2020, est décédée Angéline Parent, entourée de Monique, Marc et Cécile. Elle était la fille de feu monsieur Grégoire Parent et de feu madame Laurette Nadeau.L'inhumation des cendres se tiendra ultérieurement en toute intimité au Cimetière paroissial de Saint-Isidore. La direction des obsèques a été confiée à HARMONIA. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère: Esther (feu Gaston Bélanger), Marie (Denis Tremblay), feu Jude, Judith (Denis Dion), Odette (Murray Crowell) Cécile (André Poirier), Johanne (Steve Van Cleemput), Léo (Micheline Valois), Julie (Armando Carmona), Monique (Marc Lavigne) et Isabelle (Patrick Belisle). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petite-nièce, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et ses deux chats: Maya et Fleecy. La famille tient à adresser des remerciements très sincères au personnel de la Villa Mon Repos de Lévis ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour les bons soins prodigués. Merci au Dre Carignan pour son soutien et son humanisme jusqu'au dernier moment de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson du Québec. Pour toute autre information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.