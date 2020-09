CÔTÉ, Lucienne



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine de Québec, le 18 mars 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Lucienne Côté, épouse de feu monsieur Cyrille Cantin, fille de feu Odina Côté et de feu Laura Cantin. Elle demeurait à Saint-Raymond., la famille accueillera les parents et amis pour un moment de reconnaissance à lade 9h à 10h30L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Solange (Claude Plamondon), Ghislain (Lorraine Desabrais), feu Paulin (feu Ginette Carreau) Diane (Jean-Marc Langlois), Micheline (Serge Genest), Lise (Jean Lefebvre) et feu Sylvain (Esther Bonneau); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous êtes priés de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Portneuf (Qc), G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.