PERRON, Richard, Capitaine



À son domicile, le 28 juin dernier à l'âge de 96 ans est décédé monsieur Richard Perron, époux de sa bien-aimée feu Lucile Giroux. Il était le fils de feu Joseph Perron et de feu Maria Lavigne. Il laisse dans le deuil ses filles: Danielle et Diane; son filleul Christian (Élaine Aubin); ses quatre petits-enfants: Frédéric, Stéphanie, Emmanuel et Marc-Olivier et huit arrière-petits-enfants: Julia, Rafaëlle, Anaïs, Éloïse, Marion, Félix, Antoine et Olivia. Il laisse également une sœur: Christine (feu Jean-Paul Gaudreau) et un frère Ernest (Betty Cheddor). Il fut pré-décédé par ses deux sœurs: Gracieuse (feu Rolland Bernier) et Clémente; ainsi que ses deux frères: Jean et Raymond. Il laisse aussi de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces. La famille recevra les condoléances en présence des cendresde 9h à 9h45 au complexe funéraireL'inhumation des cendres suivra le vendredi 25 septembre à 14h au Cimetière Notre-Dame d'Ottawa (455 Ch. Montreal, Ottawa ON) section D-6-437. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une œuvre de charité de votre choix. Pour rendre hommage à M. Perron, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com