ROY, Simonne Bossé



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 14 août 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Simone Bossé, épouse de feu monsieur Jacques Roy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Larry (Josette Parent) et Robert (Pierrette Drouin); ses petits-enfants: Steve (Isabelle Lessard), Geneviève (Sébastien Tardif), Gabrielle (Marc Allard), Jean-Simon (Anne-Catherine Verret), David (Marie-Andrée Rousseau) et Laurence; ses arrière-petits-enfants: Liana, Éliam, Justine, Nélïane, Charlie, Dali et Inaya; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement à sa nièce Carole Buchanan pour toute l'attention et l'aide qu'elle a apportée, ainsi qu'au personnel de la résidence Monseigneur-Bourget et du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).La famille vous accueillera auà compter de 13h.