GAGNÉ, Francis



À sa résidence, le samedi 29 août 2020, à l'âge de 67 ans est décédé paisiblement monsieur Francis Gagné, mari aimant de Danielle Roy, père aimant de Patricia, beau-père attentionné de Dave Smith et grand-papa adoré de ses petits-enfants Logan et Léa-Annabelle. Il était le fils de feu Yolande Rioux et feu Dominique Gagné. Il demeurait à Loretteville et était natif de Trois-Pistoles. La famille recevra les condoléancesdès 9 hCeux qui le désirent pourront préparer un petit mot pour rendre hommage à Francis lors de cette réception. Il laisse également dans le deuil sa sœur Hélène (Marcel Lavoie); ses frères : feu Jacques (Pauline Bérubé), Marius (Odette Morin), Claude (Fernande Fournier), Réal (Jeannine Couillard), Daniel (Jeannine Jean), Éric (Linda Soucy) et son frérot André Gagné (Carole Hétu). Sa belle-famille : feu Aimé Roy, feu Marie-Anne Bouchard, feu Marc-Aimé Roy, feu Janine Roy, feu Raymond Roy (feu Marina Simard), feu Jean-Claude Roy, feu Jean-Louis Roy, Mariette Roy (feu Paul Rochette) et Gilles Roy (feu Céline Dion); son neveu et cher ami Jean-Pierre Langlois (feu Huguette Champagne) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 514 259-3422 ou 1 800 361-3504.https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/