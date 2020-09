Bon départ pour Brooke M. Henderson

Brooke M. Henderson a entamé le tournoi ANA Inspiration avec aplomb, jeudi, à Rancho Mirage en Californie. En effet, l’Ontarienne a signé une carte de 68 (-4) lors de la première ronde du tournoi majeur pour se hisser au quatrième rang.

Après avoir commis un boguey au premier trou, Henderson s’est immédiatement reprise en calant des oiselets aux deux trous suivants. Elle en a rajouté deux sur le premier neuf et un autre en deuxième moitié de parcours.

La golfeuse de 23 ans, qui fêtait son anniversaire de naissance, partage le quatrième échelon avec la Danoise Nanna Koerstz Madsen, la Chinoise Yu Liu, l’Américaine Danielle Kang et la Malaisienne Kelly Tan. Les cinq golfeuses ont deux coups de retard sur l’Américaine Nelly Korda, qui s’est emparée de la tête.

Korda a enregistré sept oiselets et un boguey pour conclure la journée avec un pointage de 66 (-6). Elle possède un seul coup d’avance sur la Sud-Coréenne In Gee Chun et la Suédoise Madelene Sagstrom, qui sont à égalité au deuxième rang.

Également du départ, l’Ontarienne Alena Sharp a bouclé le parcours en 75 coups, soit trois de plus que la normale. Elle est provisoirement 77e, à neuf coups du sommet.

Un sans-faute de Russell Knox

Dans la PGA, Russell Knox a pris les commandes de l’Omnium Safeway en jouant une première ronde de 63 (-9) à Napa, en Californie. L’Écossais a réussi sept oiselets et un aigle sur la normale cinq du cinquième trou.

Il s’est donné une priorité d’un coup sur les Américains Sam Burns et Bo Hoag, et sur l’Australien Cameron Percy.

La noirceur a interrompu la première journée, alors que plusieurs golfeurs n’avaient pas conclu le parcours. Ils termineront leur première ronde vendredi matin.

David Hearn a été le meilleur Canadien avec une performance de 69 (-3), ce qui lui a valu le 36e rang. Michael Gligic a aussi joué sous la normale en frappant la balle à 70 reprises. Il occupe la 59e place en compagnie de plusieurs autres golfeurs.

Pour leur part, Roger Sloan et Graham DeLaet ont connu des journées difficiles. Le premier a cogné la balle 73 fois (+1), tandis que le second a remis une carte de 74 (+2). Ils occupent respectivement les 116e et 128e places, loin du groupe de tête.

Desmarchais impressionne

Du côté du circuit Mackenzie, le Québécois Laurent Desmarchais a maintenu sa place en tête lors de la deuxième ronde du dernier tournoi de la série Canada Life, présenté sur le parcours TPC de Toronto.

Après avoir signé une première ronde de 62, le golfeur amateur de 19 ans a enchaîné avec une carte de 67 (-4) jeudi. Avec un cumulatif de 129 (-13), il possède deux coups d’avance sur ses compatriotes Hugo Bernard et Joey Savoie.