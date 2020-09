DENIS, Hélène



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Hélène Denis, fille de feu dame Alberta Fréchette et feu monsieur Albert Denis. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Lucie Mathieu (feu André Denis); son neveu Jimmy Mathieu-Denis; sa grande amie depuis plus de cinquante ans France Lemieux, ainsi que tous ses collègues de travail de la Mission Pastorale de la Paroisse Saint-Joseph de Lévis et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur soutien, l'écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.