MATHIEU, Cécile Villeneuve



À l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 25 août 2020, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée dame Cécile Villeneuve, épouse de feu monsieur Benoît Mathieu. Née à L'Ange-Gardien le 26 novembre 1924, elle était la fille de feu dame Marie Hébert et de feu monsieur Jules Villeneuve. Elle demeurait à Château-Richer, autrefois de Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de là au cimetière de Boischatel.Madame laisse dans le deuil son fils : Jocelyn (Lise Samson); ses petits-enfants : Dominic Mathieu (Véronique L'Heureux) et Louis-David Mathieu (Marie-Ève Roussel); ses arrière-petits-enfants : Éliane et Philippe; ses frères, sa belle-sœur et son beau-frère : Charles-Auguste (feu Suzanne Hurtubise), Roland (Pierrette Couture), feu Germain (feu Andrée Harvey, Germaine Bouffard), feu Louisette (Jean-René Guillot) ; de la famille Mathieu : feu Gaston (Pauline Paré), feu Marcel (Rita Grenier), feu Claude (Gertrude Lefrançois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Cécile était également la sœur de : Aline (René Hébert), Ghislaine (Marcel Dumas), Monique (Conrad Drouin), Aurélien (Jeannine Bédard); et la belle-sœur de : Marguerite Mathieu-Trudel, Rachelle (Dennis Wright), Lauretta (Charles-Henri Laberge) tous décédés. La famille remercie toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg ainsi que le Manoir du Château à Château-Richer pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec/Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, Québec (Québec) G1M 3H6, https://prqca.ca/.