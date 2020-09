Comment se faire des amis après un deuil?

J’ai 55 ans et je suis de nature solitaire, bien que j’aime à l’occasion sortir avec des amis. Suite au décès de mon conjoint avec qui je vivais en milieu rural, l’automne dernier je suis revenue vivre à Montréal. Comme je n’y connaissais plus grand monde, mes sorties étaient rares. Puis la COVID 19 a frappé et comme tout le monde, je me suis isolée. Alors au sortir de ça, je me sens encore plus seule. Je ne cherche pas un homme pour reformer un couple, juste quelques amis avec qui partager de bons moments. Avez-vous un conseil ?

Solitaire mais sociable